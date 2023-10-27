Атака рф на Херсон: пошкоджено більше десятка будинків, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через ворожий обстріл Херсона пошкоджено більше десятка житлових будинків. Відомо про кількох постраждалих. В одному з будинків було заблоковано двох жінок, їх евакуювали з приміщення. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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«Внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ пошкоджені більше десятка житлових будинків у середмісті! Наразі відомо про кількох постраждалих. Один ушпиталений. Інформація уточнюється», - написав Мрочко.
В ДСНС зазначили, що ворог поцілив в самий центр Херсону.
«Рятувальники одразу прибули на місце події. В одному з будинків було заблоковано двох жінок, 76 та 83 років. Надзвичайники евакуювали їх з приміщення. Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, яку вогнеборці швидко ліквідували», - інформує ДСНС.
Доповнення
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що під масованим обстрілом росіян, зокрема, була центральна частина Херсону.