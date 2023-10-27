Атака рф на Херсон: під масованим обстрілом центральна частина міста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Наразі під масованим обстрілом росіян, зокрема, центральна частина Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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«Армія рф продовжує атакувати Херсон! Наразі під масованим обстрілом, зокрема, центральна частина міста. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон! Бережіть себе і своїх близьких‼️!» - повідомив Мрочко.
Доповнення
Раніше Мрочко повідомляв, що потужний вибух пролунав у Херсоні.