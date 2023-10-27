Атака рф на Херсон: под массированным обстрелом центральная часть города
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сейчас под массированным обстрелом россиян, в частности, центральная часть Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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«Армия рф продолжает атаковать Херсон! Сейчас под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите в более безопасные места! Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близьких‼️!» - сообщил Мрочко.
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Ранее Мрочко сообщал, что мощный взрыв прогремел в Херсоне.