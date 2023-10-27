Атака рф на Херсон: под массированным обстрелом центральная часть города

Цитата

«Армия рф продолжает атаковать Херсон! Сейчас под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите в более безопасные места! Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близьких‼️!» - сообщил Мрочко.

Дополнение

Ранее Мрочко сообщал, что мощный взрыв прогремел в Херсоне.