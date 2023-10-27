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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Атака рф на Херсон: повреждены более десятка домов, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 94930 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за вражеского обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов. Известно о нескольких пострадавших. В одном из домов были заблокированы две женщины, их эвакуировали из помещения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Атака рф на Херсон: повреждены более десятка домов, есть пострадавшие

Цитата

«Вследствие недавнего обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск повреждены более десятка жилых домов в центре города! Известно о нескольких пострадавших. Один госпитализирован. Информация уточняется», - написал Мрочко.

В ГСЧС отметили, что враг попал в самый центр Херсона.

«Спасатели сразу прибыли на место происшествия. В одном из домов были заблокированы две женщины, 76 и 83 лет. Чрезвычайники эвакуировали их из помещения. Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, который пожарные быстро ликвидировали», - информирует ГСЧС.

Дополнение

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что под массированным обстрелом россиян, в частности, была центральная часть Херсона.

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