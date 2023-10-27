Атака рф на Херсон: повреждены более десятка домов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за вражеского обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов. Известно о нескольких пострадавших. В одном из домов были заблокированы две женщины, их эвакуировали из помещения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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«Вследствие недавнего обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск повреждены более десятка жилых домов в центре города! Известно о нескольких пострадавших. Один госпитализирован. Информация уточняется», - написал Мрочко.
В ГСЧС отметили, что враг попал в самый центр Херсона.
«Спасатели сразу прибыли на место происшествия. В одном из домов были заблокированы две женщины, 76 и 83 лет. Чрезвычайники эвакуировали их из помещения. Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, который пожарные быстро ликвидировали», - информирует ГСЧС.
Дополнение
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что под массированным обстрелом россиян, в частности, была центральная часть Херсона.