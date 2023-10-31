Ворожий обстріл маршрутки в Херсоні: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До лікарні звернувся ще один постраждалий, який був вчора у районі, де росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні. Чоловік отримав поранення середньої тяжкості. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Звернувся ще один постраждалий, який постраждав вчора в районі вибуху біля маршрутки. Отримав осколкове поранення грудей, і тільки сьогодні звернувся за допомогою. У нього поранення середньої важкості. Його оглядають лікарі», - розповів Толоконніков.
Доповнення
Раніше було відомо про сімох постраждалих в результаті обстрілу російськими військами маршрутного автобусу у Херсоні.
Так, 30 жовтня маршрутне таксі, що належить місцевому комунальному підприємству потрапило під російський обстріл у Дніпровському районі міста Херсон.