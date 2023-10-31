Вражеский обстрел маршрутки в Херсоне: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В больницу обратился еще один пострадавший, который был вчера в районе, где россияне обстреляли маршрутку в Херсоне. Мужчина получил ранение средней тяжести. Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Обратился еще один пострадавший, который пострадал вчера в районе взрыва возле маршрутки. Получил осколочное ранение груди, и только сегодня обратился за помощью. У него ранение средней тяжести. Его осматривают врачи», - рассказал Толоконников.
Дополнение
Ранее было известно о семерых пострадавших в результате обстрела российскими войсками маршрутного автобуса в Херсоне.
30 октября маршрутное такси, принадлежащее местному коммунальному предприятию попало под российский обстрел в Днепровском районе города Херсон.