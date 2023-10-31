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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Вражеский обстрел маршрутки в Херсоне: количество пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 34281 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В больницу обратился еще один пострадавший, который был вчера в районе, где россияне обстреляли маршрутку в Херсоне. Мужчина получил ранение средней тяжести. Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вражеский обстрел маршрутки в Херсоне: количество пострадавших возросло

Цитата

«Обратился еще один пострадавший, который пострадал вчера в районе взрыва возле маршрутки. Получил осколочное ранение груди, и только сегодня обратился за помощью. У него ранение средней тяжести. Его осматривают врачи», - рассказал Толоконников.

Дополнение

Ранее было известно о семерых пострадавших в результате обстрела российскими войсками маршрутного автобуса в Херсоне.

30 октября маршрутное такси, принадлежащее местному коммунальному предприятию попало под российский обстрел в Днепровском районе города Херсон.

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