Вражеский обстрел маршрутки в Херсоне: количество пострадавших возросло

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«Обратился еще один пострадавший, который пострадал вчера в районе взрыва возле маршрутки. Получил осколочное ранение груди, и только сегодня обратился за помощью. У него ранение средней тяжести. Его осматривают врачи», - рассказал Толоконников.

Дополнение

Ранее было известно о семерых пострадавших в результате обстрела российскими войсками маршрутного автобуса в Херсоне.

30 октября маршрутное такси, принадлежащее местному коммунальному предприятию попало под российский обстрел в Днепровском районе города Херсон.