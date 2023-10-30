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Атаки на Херсон: один человек погиб, и еще девять травмированы — МВА

Киев • УНН

 • 39865 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Сегодня из-за неоднократных атак рф на Херсон погибла одна женщина и ещё девять людей ранены. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Атаки на Херсон: один человек погиб, и еще девять травмированы — МВА

Цитата

"В текущий момент в Херсонской городской территориальной общине известно о Дэв’пятерых раненых и одной погибшей! Армия рф за день несколько раз атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега. Поражения зафиксированы, в частности, в Днепровском районе города", — написал Роман Мрочко.

Детали

Ранее МВА также сообщила, что из-за сегодняшнего российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина 1960 года рождения. 

Также сегодня оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в Херсоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: враг ночью совершил более 15 обстрелов по территории Украины, в Херсоне есть жертва — МВД

Напомним 

Ранее УНН также сообщал, о том, как российские войска обстреляли кладбище в поселке Киндийка в Херсонской области. Тогда было известно об одном погибшем, и одном пострадавшем

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