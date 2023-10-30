Атаки на Херсон: один человек погиб, и еще девять травмированы — МВА
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Сегодня из-за неоднократных атак рф на Херсон погибла одна женщина и ещё девять людей ранены. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
"В текущий момент в Херсонской городской территориальной общине известно о Дэв’пятерых раненых и одной погибшей! Армия рф за день несколько раз атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега. Поражения зафиксированы, в частности, в Днепровском районе города", — написал Роман Мрочко.
Детали
Ранее МВА также сообщила, что из-за сегодняшнего российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина 1960 года рождения.
Также сегодня оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в Херсоне.
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Напомним
Ранее УНН также сообщал, о том, как российские войска обстреляли кладбище в поселке Киндийка в Херсонской области. Тогда было известно об одном погибшем, и одном пострадавшем