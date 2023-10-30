Атаки на Херсон: одна людина загинула, та ще дев’ять травмовані — МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні через неодноразові атаки рф на Херсон загинула одна жінка та дев’ять людей поранено. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.
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"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев’ятьох поранених і одну загиблу! Армія рф за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста",- написав Роман Мрочко.
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Нещодавно МВА також повідомила, що Через сьогоднішній російський обстріл передмістя Херсона загинула літня жінка 1960 року народження.
Також сьогодні окупанти завдали удару по маршрутному автобусі у Херсоні.
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Раніше УНН також повідомляв, про те, як російські війська обстріляли кладовище у селищі Кіндійка у Херсонській області. Тоді було відомо про одного загиблого, та одного постраждалого