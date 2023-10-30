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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Атаки на Херсон: одна людина загинула, та ще дев’ять травмовані — МВА

Київ • УНН

 • 39865 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні через неодноразові атаки рф на Херсон загинула одна жінка та дев’ять людей поранено. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.

Атаки на Херсон: одна людина загинула, та ще дев’ять травмовані — МВА

Цитата

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев’ятьох поранених і одну загиблу! Армія рф за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста",- написав Роман Мрочко.

Додатково

Нещодавно МВА також повідомила, що Через сьогоднішній російський обстріл передмістя Херсона загинула літня жінка 1960 року народження. 

Також сьогодні окупанти завдали удару по маршрутному автобусі у Херсоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог уночі здійснив понад 15 обстрілів по території України, у Херсоні є жертва — МВС

Нагадаємо 

Раніше УНН також повідомляв, про те, як російські війська обстріляли кладовище у селищі Кіндійка у Херсонській області. Тоді було відомо про одного загиблого, та одного постраждалого

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