росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці на Херсонщині: є загиблий та травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. російські війська обстріляли кладовище у селищі Кіндійка у Херсонській області, відомо про одного загиблого. Також постраждав літній чоловік. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці. Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу», - написав Прокудін у Telegram.
Доповнення
В результаті обстрілу російськими військами маршрутного автобусу у Херсоні постраждало семеро людей - двоє чоловіків та пʼятеро жінок.