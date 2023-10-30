россияне обстреляли кладбище в Киндейке на Херсонщине: есть погибший и травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. российские войска обстреляли кладбище в поселке Киндейка в Херсонской области, известно об одном погибшем. Также пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"россияне обстреляли кладбище в Киндейке. Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь", - написал Прокудин в Telegram.
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В результате обстрела российскими войсками маршрутного автобуса в Херсоне пострадали семь человек - двое мужчин и пять женщин.