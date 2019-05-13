За четыре года в Николаевской области построили 31 футбольный объект

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56466 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84497 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100092 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102150 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125426 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112258 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144727 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130186 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130234 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За четыре года в Николаевской области построили 31 футбольный объект

За четыре года в Николаевской области построили 31 футбольный объект

Киев  •  УНН

 • 7570 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Николаевской области построили 31 футбольный объект. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

В частности, в 2018 году было построено 15 объектов:

г. Николаев - 2 площадки, 1 поле;

Витовский район - 3 площадки;

Николаевский район - 3 площадки;

Казанковский район - 1 площадка;

Березнеговатский район - 1 площадка;

Вознесенский район - 1 площадка;

Вознесенский район - 1 площадка;

Баштанский район - 1 площадка;

Березанский район - 1 площадка.

"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 41 объект: 40 площадок и 1 поле", - рассказали в ФФУ.

Как писал УНН, в Волынской области в течение 2015-2018 гг. было построено 43 футбольные площадки.

А  течение 2018 построили 21 футбольный объект.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

Украинские Национальные Новости

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