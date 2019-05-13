За четыре года в Николаевской области построили 31 футбольный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Николаевской области построили 31 футбольный объект. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году было построено 15 объектов:
г. Николаев - 2 площадки, 1 поле;
Витовский район - 3 площадки;
Николаевский район - 3 площадки;
Казанковский район - 1 площадка;
Березнеговатский район - 1 площадка;
Вознесенский район - 1 площадка;
Вознесенский район - 1 площадка;
Баштанский район - 1 площадка;
Березанский район - 1 площадка.
"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 41 объект: 40 площадок и 1 поле", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, в Волынской области в течение 2015-2018 гг. было построено 43 футбольные площадки.
А течение 2018 построили 21 футбольный объект.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.