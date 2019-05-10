Протягом року на Київщині побудували 21 об'єкт футбольної інфраструктури

Зокрема, у Баришівському районі побудували 1 майданчик, у Білоцерківському район — 1, у Богуславському - 2, у смт. Велика Димерка — 1, у Києво-Святошинському — 3, у Вишгородському - 3, у Згурівському - 1, у Обухівському — 1, у Миронівському— 1, у Фастівському — 1, у смт. Немішаєве — 1, у смт. Бородянка — 1, у смт. Гребінки — 1, у м. Біла Церква — 1, у м. Васильків — 1, у м. Обухів — 1 майданчик.

“Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 31 об’єкт: 31 майданчик", — уточнили у Федерації.

Як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків.

В Івано-Франківській області було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.