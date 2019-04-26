Протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків - ФФУ

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У межах підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня у Запоріжжі, федерація підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.