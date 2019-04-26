Протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків - ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У межах підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня у Запоріжжі, федерація підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Отже, у Тернопільській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 28 об’єктів (28 майданчиків), зокрема:
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- місто Тернопіль — 1 майданчик;
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- Підволочиський район — 2 майданчики;
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- Козівський район — 4 майданчики;
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- Шумський район — 2 майданчики;
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- Теребовлянський район — 2 майданчики;
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- Гусятинський район — 2 майданчики;
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- Бучацький район — 2 майданчики;
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- Лановецький район — 1 майданчик;
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- Тернопільський район — 4 майданчики;
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- Зборівський район — 3 майданчики;
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- Монастириський район — 1 майданчик;
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- Підгаєцький район — 1 майданчик;
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- Бережанський район — 1 майданчик;
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- Чортківський район — 1 майданчик;
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- Збаразький район — 1 майданчик.
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Починаючи з 2015 року (включно), побудовано 44 об’єкти: 44 майданчики.
Усього за історію, починаючи з 1991 року, побудовано 72 об’єкти: 72 майданчики.
Нагадаємо, як писав УНН, в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.