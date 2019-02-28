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Юні футболісти грають на якісних майданчиках завдяки ФФУ - Блохін

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Федерація футболу України робить ставку на розвиток дитячо-юнацького футболу. Про це під час конференції ДЮФЛУ заявив один із керівників Ради стратегічного розвитку футболу ФФУ Олег Блохін, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації футболу України.

"Мені подобається підхід, який зараз впроваджує ФФУ. Йдеться про будівництво якісних майданчиків і відмову від обов'язкового рішення турнірних завдань у змаганнях для найменших футболістів. Це європейський підхід - діти повинні отримувати задоволення від футболу, а не накачку від тренера, успіхи якого у нас оцінювали не за якістю підготовлених гравців, а за кількістю кубків, отриманих у дитячих турнірах", - сказав він.

Без якісної роботи в дитячо-юнацькому футболі про успіхи національної збірної можна лише мріяти, додав Блохін.

Нагадаємо, як писав УНН, на Полтавщині цього року зведуть 40 нових футбольних міні-полів для молоді.

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