Юні футболісти грають на якісних майданчиках завдяки ФФУ - Блохін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Федерація футболу України робить ставку на розвиток дитячо-юнацького футболу. Про це під час конференції ДЮФЛУ заявив один із керівників Ради стратегічного розвитку футболу ФФУ Олег Блохін, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
"Мені подобається підхід, який зараз впроваджує ФФУ. Йдеться про будівництво якісних майданчиків і відмову від обов'язкового рішення турнірних завдань у змаганнях для найменших футболістів. Це європейський підхід - діти повинні отримувати задоволення від футболу, а не накачку від тренера, успіхи якого у нас оцінювали не за якістю підготовлених гравців, а за кількістю кубків, отриманих у дитячих турнірах", - сказав він.
Без якісної роботи в дитячо-юнацькому футболі про успіхи національної збірної можна лише мріяти, додав Блохін.
Нагадаємо, як писав УНН, на Полтавщині цього року зведуть 40 нових футбольних міні-полів для молоді.