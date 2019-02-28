Юные футболисты играют на качественных площадках благодаря ФФУ - Блохин

"Мне нравится подход, который сейчас внедряет ФФУ. Речь идет о строительстве качественных площадок и отказе от обязательного решения турнирных задач в соревнованиях для самых маленьких футболистов. Это европейский подход - дети должны получать удовольствие от футбола, а не накачку от тренера, успехи которого у нас оценивали не по качеству подготовленных игроков, а по количеству кубков, полученных в детских турнирах", - сказал он.

Без качественной работы в детско-юношеском футболе об успехах национальной сборной можно только мечтать, добавил Блохин.

Напомним, как писал УНН, в Полтавской области в этом году построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи.