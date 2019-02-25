На Полтавщині зведуть 40 нових футбольних міні-полів для молоді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Полтавській області будують нові футбольні поля. Про це повідомив голова Полтавської ОДА, голова ГС "Федерація футболу Полтавщини" Валерій Головко, передає УНН із посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

Йдеться, зокрема, про два великі футбольні поля. На їх облаштування виділено 13 млн грн, розповів Головко.

"Одне з них буде в Кременчуці. Над місцем для другого ще думаємо", - додав він.

Крім того, на території області планують побудувати щонайменше 40 спортивних майданчиків для гри у міні-футбол.

"Вважаю, що футбольне поле має бути, по великому рахунку, біля кожної школи, як сільської, так і міської", - підкреслив Головко.

Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

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