В течение года в Киевской области построили 21 объект футбольной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В 2018 году в Киевской области построили 21 футбольный объект. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в Барышевском районе построили 1 площадку, в Белоцерковском районе - 1, в Богуславском - 2, в с. Большая Александровка - 1, в Киево-Святошинском - 3, в Вышгородском - 3, в Згуровском - 1, в Обуховском - 1, в Миронивском- 1, в Фастовском - 1, в с. Немешаево - 1, в с. Бородянка - 1, в с. Гребенки - 1, в. Белая Церковь - 1, в. Васильков - 1, в. Обухов - 1 площадка.
"Начиная с 2015 года (включительно) - построено 31 объект: 31 площадка", - уточнили в Федерации.
Как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок.
В Ивано-Франковской области было построено 53 футбольные площадки. А в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.