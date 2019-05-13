За чотири роки на Миколаївщині побудували 31 футбольний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Миколаївській області побудували 31 футбольний об'єкт. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році було збудовано 15 об'єктів:
м. Миколаїв — 2 майданчики, 1 поле;
Вітовський район — 3 майданчики;
Миколаївський район — 3 майданчики;
Казанківський район — 1 майданчик;
Березнегуватський район — 1 майданчик;
Доманівський район — 1 майданчик;
Вознесенський район — 1 майданчик;
Баштанський район — 1 майданчик;
Березанський район — 1 майданчик.
"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 41 об’єкт: 40 майданчиків та 1 поле", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, у Волинській області протягом 2015-2018 рр. було побудовано 43 футбольні майданчики.
А на Київщині протягом 2018 року побудували 21 футбольний об’єкт.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.