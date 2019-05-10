За чотири роки на Волині побудували 43 футбольні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Волинській області побудували 43 футбольні об'єкти. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році було збудовано 15 об'єктів:
м. Луцьк — 3 майданчики;
м. Ковель — 1 майданчик;
м. Володимир-Волинський — 2 майданчики;
Володимир-Волинський район — 2 майданчики;
Іваничівський район — 1 майданчик;
Маневицький район — 1 майданчик;
Любомльський район — 2 майданчики;
Луцький район — 1 майданчик;
Ковельський район — 2 майданчики;
"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 94 об’єкти: 94 майданчики", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.