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За чотири роки на Волині побудували 43 футбольні об'єкти

За чотири роки на Волині побудували 43 футбольні об'єкти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Волинській області побудували 43 футбольні об'єкти. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Зокрема, у 2018 році було збудовано 15 об'єктів:

м. Луцьк — 3 майданчики;

м. Ковель — 1 майданчик;

м. Володимир-Волинський — 2 майданчики;

Володимир-Волинський район — 2 майданчики;

Іваничівський район — 1 майданчик;

Маневицький район — 1 майданчик;

Любомльський район — 2 майданчики;

Луцький район — 1 майданчик;

Ковельський район — 2 майданчики;

"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 94 об’єкти: 94 майданчики", - розповіли у ФФУ.

Як писав УНН, в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

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