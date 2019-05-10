За четыре года на Волыни построили 43 футбольные объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Волынской области построили 43 футбольные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году было построено 15 объектов:
г. Луцк - 3 площадки;
г. Ковель - 1 площадка;
г. Владимир-Волынский - 2 площадки;
Владимир-Волынский район - 2 площадки;
Иваничевский район - 1 площадка;
Маневицкий район - 1 площадка;
Любомльский район - 2 площадки;
Луцкий район - 1 площадка;
Ковальский район - 2 площадки;
"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 94 объекта: 94 площадки", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки. А в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.