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За 11 лет оккупации Крыма на полуострове зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения прав человека - юрист

Киев • УНН

 • 5262 просмотра

За 11 лет оккупации Крыма зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения прав человека. Крымскотатарский ресурсный центр собрал список из 166 человек, ответственных за эти нарушения.

За 11 лет оккупации Крыма на полуострове зафиксировано более 10 тысяч случаев нарушения прав человека - юрист

Во временно оккупированном Крыму за последние 11 лет зафиксировано более десяти тысяч случаев нарушения прав человека. Об этом сообщила юрист Крымскотатарского ресурсного центра Людмила Коротких, передает УНН.

Нашей организацией было зафиксировано более десяти тысяч случаев нарушения прав человека за 11 лет, пока длится оккупация Крыма. Кроме того, в реестре содержится информация о преступлениях, которые были совершены уже после начала полномасштабного вторжения

- пояснила Коротких.

Она отметила, что исследователями Крымско-татарского ресурсного центра была собрана информация о представителях оккупационной администрации, которые должны понести ответственность за нарушение прав человека.

"Был сформирован список из 166 человек, ответственных за нарушение прав человека в оккупированном Крыму", - отметила Коротких.

Коротких также добавила, что для сбора необходимой информации важно работать с документальными материалами, которые фиксируют факты нарушения прав человека.

"Наш реестр позволяет подтягивать документы, которые у нас есть, постановления или фото, видео. Все что у нас содержится – касается конкретных случаев. Все собрано в одном месте, все систематизировано", - пояснила Коротких.

Дополнение

В российской тюрьме погиб крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан российскими оккупантами весной 2023 года после многочисленных обысков в его доме Херсонской области.

После 9-ти лет заключения в российской колонии на свободу вышли три крымских политзаключенных по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир – Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров.

Павел Зинченко

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