За 11 років окупації Криму на півострові зафіксовано понад 10 тисяч випадків порушення прав людини - юрист

В тимчасово окупованому Криму за останні 11 років зафіксовано більше десяти тисяч випадків порушення прав людини. Про це повідомила юристка Кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких, передає УНН.

Нашою організацією було зафіксовано більше десяти тисяч випадків порушення прав людини за 11 років поки триває окупація Криму. Крім того, в реєстрі міститься інформація про злочини, які були скоєні вже після початку повномасштабного вторгнення - пояснила Коротких.

Вона зазначила, що дослідниками Кримсько-татарського ресурсного центру було зібрано інформацію про представників окупаційної адміністрації, які мають понести відповідальність за порушення прав людини.

"Було сформовано список зі 166 осіб відповідальних за порушення прав людини в окупованому Криму", - зазначила Коротких.

Коротких також додала, що для збору необхідної інформації важливо працювати з документальними матеріалами, які фіксують факти порушення прав людини.

"Наш реєстр дає змогу підтягувати документи, які в нас є, постанови або фото, відео. Все що в нас міститься – стосується конкретних випадків. Все зібрано в одному місці, все систематизоване", - пояснила Коротких.

Доповнення

У російській тюрмі загинув кримськотатарський в’язень Рустем Віратті, який був затриманий російськими окупантами навесні 2023 року після численних обшуків у його домі Херсонської області.

Після 9-ти років увʼязнення в російській колонії на волю вийшли три кримські політвʼязні у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров.