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Троє кримських політв'язні вийшли на волю після 9 років у російській колонії

Троє кримських політв'язні вийшли на волю після 9 років у російській колонії

Київ • УНН

 • 33400 перегляди

Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров звільнені після відбуття повного терміну ув'язнення в російських колоніях. Їх засудили у 2018 році у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.

Після 9-ти років увʼязнення в російській колонії на волю вийшли три кримські політвʼязні у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров. Про це повідомляє правозахисне обʼєднання "Кримська солідарність" із посиланням на заяву адвоката Едема Семедляєва, пише УНН.

Деталі

Кримські татари відбули весь термін у колонії РФ: Меметова увʼязнили в колонії № 11, а Абільтарова й Абсеітова – у колонії № 1 Ставрополя.

У травні 2016 року в Бахчисараї заарештували чотирьох кримських татар - кухаря Ремзі Меметова, підприємця Енвера Мамутова, стоматолога Зеврі Абсеїтова і тесляра Рустема Абільтарова. РФ звинуватила їх за статтею кримінального кодексу про участь у діяльності терористичної організації.

У грудні 2018 року суд призначив Меметові, Абсеітову та Абільтарову 9 років колонії. Мамутову дали 17 років позбавлення волі, коли в 2019 році усім чотирьом увʼязненим зменшили термін на 3 місяці.

У липні 2019 року Європарламент прийняв резолюцію із закликом звільнити всіх українських політв’язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.

Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" була визнана терористичною 14 лютого 2003 року Верховним судом рф в закритому судовому засіданні. Правозахисники вважають, що це рішення винесено необґрунтовано, з порушенням гласності та захисту сторін, так як у закритому процесі брала участь лише сторона звинувачення, а саме фсб. Представники організації не мали можливості донести свою позицію в справі. При цьому на території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національного законодавства. Із січня 2015 року кримінальні "справи Хізб ут-Тахрір" почали порушувати в Криму, який перейшов під фактичний контроль Росії. В Україні діяльність партії не заборонена, активісти організації займалися випуском газети, могли відкрито говорити в ЗМІ та проводити масові публічні заходи,

- йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, на період жовтня 2004 року 218 осіб, з них 132 кримські татари, незаконно ув'язнені РФ в Криму. 43 арештовані, 151 ув'язнені, 26 без статусу. Зафіксовано переміщення кримських татар у російські в'язниці.

"Ви припустилися дуже великої помилки": Мустафа Джемілєв розповів про розмову з путіним у 2014 році30.01.25, 12:36 • 110156 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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