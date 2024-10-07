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Понад 200 людей в окупованому Криму незаконно ув’язнені рф

Понад 200 людей в окупованому Криму незаконно ув’язнені рф

Київ • УНН

 • 15366 перегляди

218 осіб, з них 132 кримські татари, незаконно ув'язнені РФ в Криму. 43 арештовані, 151 ув'язнені, 26 без статусу. Зафіксовано переміщення кримських татар у російські в'язниці.

Із загальної кількості 43 – арештовані, при цьому зафксовано переміщення у російські ізолятори незаконно ув’язнених кримських татар.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Станом на 7 жовтня окупанти незаконно ув’язнили 218 осіб, з них 132 - кримські татари. Із загальної кількості 43 - арештовані (з них 28 кримські татари), 151 - ув’язнені (з них 97 кримських татар), 26 - без статусу (з них 6 кримські татари).

Політв’язня Акіма Бекірова,  незаконно засудженого росією до 14 років ув’язнення, етапували з в’язниці балашова саратовської області в ІЧ-9 міста цівільськ, республіку чувашія, за понад 1500 км від Криму.

Також повідомляється, що кримський татарин Азіз Ахтемов був вивезений з в’язниці російського єнісейська та переміщений в ізолятор в красноярська. Азіз Ахтемов незаконно засуджений до 13 років ув’язнення.

Українські військовополонені зазнають тортур та жорстокого поводження на всіх етапах полону - звіт ООН02.10.24, 17:40 • 15364 перегляди

Наразі відомо, що російський суд залишив без змін вирок у 17 років незаконно ув’язненому імаму Раіфу Февзієву. У Февзієва погіршився стан здоров’я, але належної медичної допомоги йому не надавали.

Незаконно засуджений до 13 років Яшар Муєдінов повідомив про сильний біль у руці та набряк ніг, але у в’язниці в димитровграді, де він перебуває, немає хірурга, який міг би його оглянути.

Адміністрація ігнорує звернення дружина Сервера Зекір’яєва до слідчого комітету рф. Йшлося про перевірки умови утримання Зекір’яєва в колонії, якому постійно відмовляють у переведенні до інших умов.

рф утримує 219 українських політв'язнів - Лубінець14.09.24, 14:07 • 33833 перегляди

Ігор Тележніков

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