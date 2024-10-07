Понад 200 людей в окупованому Криму незаконно ув’язнені рф
Київ • УНН
218 осіб, з них 132 кримські татари, незаконно ув'язнені РФ в Криму. 43 арештовані, 151 ув'язнені, 26 без статусу. Зафіксовано переміщення кримських татар у російські в'язниці.
Із загальної кількості 43 – арештовані, при цьому зафксовано переміщення у російські ізолятори незаконно ув’язнених кримських татар.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
Станом на 7 жовтня окупанти незаконно ув’язнили 218 осіб, з них 132 - кримські татари. Із загальної кількості 43 - арештовані (з них 28 кримські татари), 151 - ув’язнені (з них 97 кримських татар), 26 - без статусу (з них 6 кримські татари).
Політв’язня Акіма Бекірова, незаконно засудженого росією до 14 років ув’язнення, етапували з в’язниці балашова саратовської області в ІЧ-9 міста цівільськ, республіку чувашія, за понад 1500 км від Криму.
Також повідомляється, що кримський татарин Азіз Ахтемов був вивезений з в’язниці російського єнісейська та переміщений в ізолятор в красноярська. Азіз Ахтемов незаконно засуджений до 13 років ув’язнення.
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