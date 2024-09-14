рф утримує 219 українських політв'язнів - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія тримає 219 українських політв'язнів і не бажає обговорювати їх повернення. ЄСПЛ визнав рф відповідальною за порушення прав людини в окупованому Криму.
Ситуація з поверненням полонених, зокрема кримських татар та кримчан, залишається вкрай складною, оскільки російська сторона не бажає обговорювати питання їхнього повернення. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінецьв ефірі телемарафону, передає УНН.
На питання, яка ситуація з поверненням полонених, кримських татар та кримчан Лубінець відповів:
"Максимально важко. За нашими даними, в росії є 219 політичних українських вʼязнів. На жаль, росіяни взагалі не хочуть підіймати питання щодо повернення політвʼязнів".
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.