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рф утримує 219 українських політв'язнів - Лубінець

рф утримує 219 українських політв'язнів - Лубінець

Київ • УНН

 • 33833 перегляди

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія тримає 219 українських політв'язнів і не бажає обговорювати їх повернення. ЄСПЛ визнав рф відповідальною за порушення прав людини в окупованому Криму.

Ситуація з поверненням полонених, зокрема кримських татар та кримчан, залишається вкрай складною, оскільки російська сторона не бажає обговорювати питання їхнього повернення. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінецьв ефірі телемарафону, передає УНН.

На питання, яка ситуація з поверненням полонених, кримських татар та кримчан Лубінець відповів:

"Максимально важко. За нашими даними, в росії є 219 політичних українських вʼязнів. На жаль, росіяни взагалі не хочуть підіймати питання щодо повернення політвʼязнів".

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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