Более 200 человек в оккупированном Крыму незаконно заключены рф

Из общего количества 43 - арестованы, при этом зафиксировано перемещение в российские изоляторы незаконно заключенных крымских татар.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

По состоянию на 7 октября оккупанты незаконно заключили 218 человек, из них 132 - крымские татары. Из общего количества 43 - арестованы (из них 28 крымские татары), 151 - заключены (из них 97 крымских татар), 26 - без статуса (из них 6 крымские татары).

Политзаключенного Акима Бекирова, незаконно приговоренного Россией к 14 годам заключения, этапировали из тюрьмы балашова саратовской области в ИЧ-9 города Цивильск, республику чувашия, за более чем 1500 км от Крыма.

Также сообщается, что крымский татарин Азиз Ахтемов был вывезен из тюрьмы российского Енисейска и перемещен в изолятор в Красноярск. Азиз Ахтемов незаконно приговорен к 13 годам заключения.

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Известно, что российский суд оставил без изменений приговор в 17 лет незаконно заключенному имаму Раифу Февзиеву. У Февзиева ухудшилось состояние здоровья, но надлежащей медицинской помощи ему не оказывали.

Незаконно осужденный к 13 годам Яшар Муединов сообщил о сильной боли в руке и отеке ног, но в тюрьме в Димитровграде, где он находится, нет хирурга, который мог бы его осмотреть.

Администрация игнорирует обращение супруга Сервера Зекирьяева в следственный комитет рф. Речь шла о проверке условий содержания Зекирьяева в колонии, которому постоянно отказывают в переводе в другие условия.