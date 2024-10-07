Более 200 человек в оккупированном Крыму незаконно заключены рф

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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4 октября 2024, 12:51  •  187680 просмотра

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204937 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202243 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Более 200 человек в оккупированном Крыму незаконно заключены рф

Более 200 человек в оккупированном Крыму незаконно заключены рф

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 14:00  •  5870 просмотра

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218 человек, из них 132 крымские татары, незаконно заключенные РФ в Крыму. 43 арестованы, 151 заключенные, 26 без статуса. Зафиксировано перемещение крымских татар в российские тюрьмы.

Из общего количества 43 - арестованы, при этом зафиксировано перемещение в российские изоляторы незаконно заключенных крымских татар.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

По состоянию на 7 октября оккупанты незаконно заключили 218 человек, из них 132 - крымские татары. Из общего количества 43 - арестованы (из них 28 крымские татары), 151 - заключены (из них 97 крымских татар), 26 - без статуса (из них 6 крымские татары).

Политзаключенного Акима Бекирова,  незаконно приговоренного Россией к 14 годам заключения, этапировали из тюрьмы балашова саратовской области в ИЧ-9 города Цивильск, республику чувашия, за более чем 1500 км от Крыма.

Также сообщается, что крымский татарин Азиз Ахтемов был вывезен из тюрьмы российского Енисейска и перемещен в изолятор в Красноярск. Азиз Ахтемов незаконно приговорен к 13 годам заключения.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14727 просмотров

Известно, что российский суд оставил без изменений приговор в 17 лет незаконно заключенному имаму Раифу Февзиеву. У Февзиева ухудшилось состояние здоровья, но надлежащей медицинской помощи ему не оказывали.

Незаконно осужденный к 13 годам Яшар Муединов сообщил о сильной боли в руке и отеке ног, но в тюрьме в Димитровграде, где он находится, нет хирурга, который мог бы его осмотреть.

Администрация игнорирует обращение супруга Сервера Зекирьяева в следственный комитет рф. Речь шла о проверке условий содержания Зекирьяева в колонии, которому постоянно отказывают в переводе в другие условия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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