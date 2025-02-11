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Трое крымских политзаключенных вышли на свободу после 9 лет в российской колонии

Киев  •  УНН

 • 756 просмотра

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Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров освобождены после отбытия полного срока заключения в российских колониях. Их осудили в 2018 году по делу «первой Бахчисарайской группы» Хизб ут-Тахрир.

После 9-ти лет заключения в российской колонии на свободу вышли три крымских политзаключенных по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир - Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров. Об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на заявление адвоката Эдема Семедляева, пишет УНН.

Детали

Крымские татары отбыли весь срок в колонии РФ: Меметова посадили в колонию № 11, а Абильтарова и Абсеитова - в колонию № 1 Ставрополя.

В мае 2016 года в Бахчисарае арестовали четырех крымских татар - повара Ремзи Меметова, предпринимателя Энвера Мамутова, стоматолога Зеври Абсеитова и плотника Рустема Абильтарова. РФ обвинила их по статье уголовного кодекса об участии в деятельности террористической организации.

В декабре 2018 года суд назначил Мемету, Абсеитову и Абильтарову 9 лет колонии. Мамутову дали 17 лет лишения свободы, когда в 2019 году всем четырем заключенным уменьшили срок на 3 месяца.

В июле 2019 года Европарламент принял резолюцию с призывом освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.

Исламская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" была признана террористической 14 февраля 2003 года Верховным судом рф в закрытом судебном заседании. Правозащитники считают, что это решение вынесено необоснованно, с нарушением гласности и защиты сторон, так как в закрытом процессе участвовала только сторона обвинения, а именно фсб. Представители организации не имели возможности донести свою позицию в деле. При этом на территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национального законодательства. С января 2015 года уголовные "дела Хизб ут-Тахрир" начали возбуждать в Крыму, который перешел под фактический контроль России. В Украине деятельность партии не запрещена, активисты организации занимались выпуском газеты, могли открыто говорить в СМИ и проводить массовые публичные мероприятия,

- говорится в материале.

Напомним

Как ранее писал УНН, на период октября 2004 года 218 человек, из них 132 крымские татары, незаконно заключены РФ в Крыму. 43 арестованы, 151 заключенный, 26 без статуса. Зафиксировано перемещение крымских татар в российские тюрьмы.

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году30.01.25, 12:36 • 109984 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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