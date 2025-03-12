У російській тюрмі загинув кримський татарин Рустем Віратті

У російській тюрмі загинув кримськотатарський в’язень Рустем Віратті, який був затриманий російськими окупантами навесні 2023 року після численних обшуків у його домі Херсонської області. Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.

У російській тюрмі міста дмітровград ульяновської області загинув кримськотатарський в’язень Рустем Віратті - йдеться у дописі.

За інформацією, Рустем Віратті був звинувачений у допомозі економічній блокаді Криму, що розпочалась у 2015 році, а також у причетності до кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана.

Повідомляється, що після арешту Віратті піддавався численним тортурам та був сильно побитий. Всі судові засідання у його справі проходили в закритому режимі. Після засудження до 8 років суворого режиму він був перевезений до уфи, а потім до виправної колонії в дмітровграді, де й отримали звістку про його смерть.

Про загибель в’язня членам родини стало відомо 10 лютого 2025 року, проте точної дати та причини смерті встановити досі не вдалося - зазначає Чубаров.

Як відомо, у Рустема Віратті залишилась дружина та троє дорослих дітей.

Умєров: 221 громадянин України перебуває в російських тюрмах, з яких 134 — кримські татари