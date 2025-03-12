В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти
Киев • УНН
В российской тюрьме умер крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан оккупантами в Херсонской области. Его обвинили в помощи блокаде Крыма и причастности к батальону.
В российской тюрьме погиб крымскотатарский узник Рустем Виратти, который был задержан российскими оккупантами весной 2023 года после многочисленных обысков в его доме Херсонской области. Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
В российской тюрьме города дмитровград ульяновской области погиб крымскотатарский узник Рустем Виратти
По информации, Рустем Виратти был обвинен в помощи экономической блокаде Крыма, которая началась в 2015 году, а также в причастности к крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана.
Сообщается, что после ареста Виратти подвергался многочисленным пыткам и был сильно избит. Все судебные заседания по его делу проходили в закрытом режиме. После осуждения к 8 годам строгого режима он был перевезен в уфу, а затем в исправительную колонию в дмитровграде, где и получили известие о его смерти.
О гибели узника членам семьи стало известно 10 февраля 2025 года, однако точной даты и причины смерти установить до сих пор не удалось
Как известно, у Рустема Виратти осталась жена и трое взрослых детей.
Умеров: 221 гражданин Украины находится в российских тюрьмах, из которых 134 - крымские татары26.02.25, 15:04 • 26928 просмотров