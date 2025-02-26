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Умеров: 221 гражданин Украины находится в российских тюрьмах, из которых 134 - крымские татары

Умеров: 221 гражданин Украины находится в российских тюрьмах, из которых 134 - крымские татары

Киев  •  УНН

 • 6309 просмотра

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В российских тюрьмах незаконно удерживают 221 гражданина Украины, из которых 134 - крымские татары. Министр обороны Умеров заявил о постоянных пытках политзаключенных и их содержании в ужасных условиях.

В российских тюрьмах сейчас находится 221 гражданин Украины, 134 из них - крымские татары, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в День сопротивления оккупации Крыма.

Сейчас в  российских тюрьмах незаконно удерживают 221 гражданина Украины, из которых 134 - крымские татары. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в День сопротивления оккупации Крыма, пишет УНН.

Детали

Все эти 11 лет кремль преследует и бросает за решетку каждого, кто не согласен с оккупацией - крымских татар, украинских активистов, журналистов. Как следствие, сегодня 221 гражданин Украины, политические заключенные, незаконно содержатся в российских тюрьмах. Из них 134 - это крымские татары

- говорится в заметке.

По словам министра, политзаключенных Крыма пытают, судят по сфабрикованным делам и содержат в ужасных условиях.

Но ни репрессии, ни тюрьмы не смогли сломить их волю - они остаются символами несокрушимости Крыма

- пишет Умеров.

Также он подчеркнул, что Украина не смирилась с оккупацией и продолжает борьбу на всех фронтах, в частности на военном.

Украина изменила баланс сил в Черном море: наши дальнобойные ракеты и морские дроны ежедневно уничтожают военный потенциал оккупантов в Крыму, а десятки вражеских кораблей уже лежат на дне, включая флагманский крейсер «москва

- добавил министр.

Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма26.02.25, 12:33 • 13467 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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