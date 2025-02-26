Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма

Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира, была основана Крымская платформа, а рф не смогла «нормализовать» оккупацию.

Об этом 26 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня день храбрости и честности всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией нашего Крыма. В эти дни 11 лет назад началась российская агрессия против Украины - именно с незаконного, подлого захвата Крыма.

Президент Украины подчеркнул, что Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира.

26 февраля показал, что будет сопротивление - сопротивление Крыму, сопротивление всей Украины. Этот день показал, что есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом.