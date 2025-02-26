Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма

ukenru
Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 37464 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 63169 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 97426 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 109690 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 109533 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 106184 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 103570 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 93363 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 76653 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105977 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

26 февраля, 00:42 • 68477 просмотра
Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

26 февраля, 01:01 • 95786 просмотра
Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

26 февраля, 03:20 • 66492 просмотра
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

26 февраля, 03:46 • 63494 просмотра
День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

26 февраля, 04:30 • 88169 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 153901 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 207053 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 284656 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 287739 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 261832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 33209 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 109052 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 116889 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 117389 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138292 просмотра
Актуальное
Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма

Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма

Киев  •  УНН

 • 1713 просмотра

Read in English

Президент отметил День сопротивления оккупации Крыма и напомнил о создании Крымской платформы. Зеленский подчеркнул, что Украина не допустит «нормализации» оккупации полуострова.

Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира, была основана Крымская платформа, а рф не смогла «нормализовать» оккупацию.

Об этом 26 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня день храбрости и честности всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией нашего Крыма. В эти дни 11 лет назад началась российская агрессия против Украины - именно с незаконного, подлого захвата Крыма.

Президент Украины подчеркнул, что Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира.

26 февраля показал, что будет сопротивление - сопротивление Крыму, сопротивление всей Украины. Этот день показал, что есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом. 

Зеленский напомнил, что была основана Крымская платформа.

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине24.02.25, 19:50 • 110030 просмотров

Территориальная целостность, суверенитет и безопасность Украины не являются и не будут предметом каких-либо компромиссов, отметил он.

Мы не даем России возможности «нормализовать» оккупацию. Мы освобождаем из плена крымских заключенных. Мы продолжаем борьбу за право на нормальную жизнь и гарантии безопасности и устойчивого мира для всей Украины. 

День сопротивления в нашем Крыму - это день уважения к честности, к Украине. И я благодарю всех, кто поддерживает!

- подчеркнул Зеленский.

Три года сопротивления, три года благодарности: Зеленский в годовщину войны24.02.25, 08:59 • 22644 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
donald-trampДональд Трамп
krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы