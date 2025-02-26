Есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом - Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма
Киев • УНН
Президент отметил День сопротивления оккупации Крыма и напомнил о создании Крымской платформы. Зеленский подчеркнул, что Украина не допустит «нормализации» оккупации полуострова.
Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира, была основана Крымская платформа, а рф не смогла «нормализовать» оккупацию.
Об этом 26 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Сегодня день храбрости и честности всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией нашего Крыма. В эти дни 11 лет назад началась российская агрессия против Украины - именно с незаконного, подлого захвата Крыма.
Президент Украины подчеркнул, что Украине удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира.
26 февраля показал, что будет сопротивление - сопротивление Крыму, сопротивление всей Украины. Этот день показал, что есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом.
Зеленский напомнил, что была основана Крымская платформа.
Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине24.02.25, 19:50 • 110030 просмотров
Территориальная целостность, суверенитет и безопасность Украины не являются и не будут предметом каких-либо компромиссов, отметил он.
Мы не даем России возможности «нормализовать» оккупацию. Мы освобождаем из плена крымских заключенных. Мы продолжаем борьбу за право на нормальную жизнь и гарантии безопасности и устойчивого мира для всей Украины.
День сопротивления в нашем Крыму - это день уважения к честности, к Украине. И я благодарю всех, кто поддерживает!
Три года сопротивления, три года благодарности: Зеленский в годовщину войны24.02.25, 08:59 • 22644 просмотра