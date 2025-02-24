Три года сопротивления, три года благодарности: Зеленский в годовщину войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в третью годовщину полномасштабного вторжения россии, отметив, что три года это очень много, но Украина защитила свое право на независимость, передает УНН.

Детали

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной. Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "три года полномасштабной войны - это очень много, но украинский народ защитил свое право на независимость, на собственное государство".

Напомним

24 февраля исполняется три года с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. За это время ВСУ уничтожили более 800 тысяч оккупантов, освободили значительные территории, но потеряли более 12 тысяч гражданских.