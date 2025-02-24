Три роки спротиву, три роки вдячності: Зеленський в роковини війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, зазначивши, що три роки це дуже багато, але Україна захистила своє право на незалежність, передає УНН.

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"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною. Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що "три роки повномасштабної війни - це дуже багато, але український народ захистив своє право на незалежність, на власну державу".

Нагадаємо

24 лютого минає три роки від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. За цей час ЗСУ знищили понад 800 тисяч окупантів, звільнили значні території, але втратили понад 12 тисяч цивільних.