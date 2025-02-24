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15 березня, 19:03 • 125765 перегляди

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15 березня, 13:22 • 148922 перегляди

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15 березня, 13:08 • 140034 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117947 перегляди

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Три роки спротиву, три роки вдячності: Зеленський в роковини війни

Три роки спротиву, три роки вдячності: Зеленський в роковини війни

Київ • УНН

 • 23699 перегляди

Президент України відзначив три роки спротиву та подякував захисникам за героїзм. За цей час ЗСУ знищили понад 800 тисяч окупантів та звільнили значні території.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, зазначивши, що три роки це дуже багато, але Україна захистила своє право на незалежність, передає УНН.

Деталі

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною. Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що "три роки повномасштабної війни - це дуже багато, але український народ захистив своє право на незалежність, на власну державу".

Нагадаємо

24 лютого минає три роки від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. За цей час ЗСУ знищили понад 800 тисяч окупантів, звільнили значні території, але втратили понад 12 тисяч цивільних.

Павло Башинський

Павло Башинський

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