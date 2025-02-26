Є і будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім - Зеленський у День спротиву окупації Криму

Україні вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу, було заснувано Кримську платформу, а рф не змогла "нормалізувати" окупацію.

Про це 26 лютого заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Сьогодні день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму. Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України – саме з незаконного, підлого захоплення Криму.