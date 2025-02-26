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Є і будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім - Зеленський у День спротиву окупації Криму

Є і будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім - Зеленський у День спротиву окупації Криму

Київ  •  УНН

 • 20839 перегляди

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Президент відзначив День спротиву окупації Криму та нагадав про створення Кримської платформи. Зеленський підкреслив, що Україна не допустить "нормалізації" окупації півострова.

Україні вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу, було заснувано Кримську платформу, а рф не змогла "нормалізувати" окупацію.

Про це 26 лютого заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму. Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України – саме з незаконного, підлого захоплення Криму.

Президент України підкреслив, що Україні вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу.

26 лютого показав, що буде спротив – спротив Криму, спротив усієї України. Цей день показав, що є та будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім. 

Зеленський нагадав, що було засновано Кримську платформу.

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Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів, зазначив він.

Ми не даємо Росії змоги "нормалізувати" окупацію. Ми звільняємо з полону кримських вʼязнів. Ми продовжуємо боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки й стійкого миру для всієї України. 

День спротиву в нашому Криму – це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує!

- наголосив Зеленський.

Три роки спротиву, три роки вдячності: Зеленський в роковини війни24.02.25, 08:59 • 23023 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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