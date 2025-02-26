Умєров: 221 громадянин України перебуває в російських тюрмах, з яких 134 — кримські татари
Київ • УНН
В російських в'язницях незаконно утримують 221 громадянина України, з яких 134 - кримські татари. Міністр оборони Умєров заявив про постійні катування політв'язнів та їх утримання в жахливих умовах.
В російських тюрмах зараз перебуває 221 громадянин України, 134 з них – кримські татари, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у День спротиву окупації Криму.
Наразі у російських в’язницях незаконно утримують 221 громадянина України, з яких 134 – кримські татари. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у День спротиву окупації Криму, пише УНН.
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Усі ці 11 років кремль переслідує та кидає за ґрати кожного, хто не згоден з окупацією – кримських татар, українських активістів, журналістів. Як наслідок, сьогодні 221 громадянин України, політичні в’язні, незаконно утримуються в російських в’язницях. З них 134 — це кримські татари
За словами міністра, політв’язнів Криму катують, судять за сфабрикованими справами та утримують у жахливих умовах.
Але ні репресії, ні тюрми не змогли зламати їхню волю – вони залишаються символами незламності Криму
Також він наголосив, що Україна не змирилася з окупацією та продовжує боротьбу на всіх фронтах, зокрема на військовому.
Україна змінила баланс сил у Чорному морі: наші далекобійні ракети та морські дрони щодня знищують військовий потенціал окупантів у Криму, а десятки ворожих кораблів уже лежать на дні, включно з флагманським крейсером "москва
Є і будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім - Зеленський у День спротиву окупації Криму26.02.25, 12:33 • 20765 переглядiв