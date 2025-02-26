Умєров: 221 громадянин України перебуває в російських тюрмах, з яких 134 — кримські татари

В російських тюрмах зараз перебуває 221 громадянин України, 134 з них – кримські татари, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у День спротиву окупації Криму.

Наразі у російських в’язницях незаконно утримують 221 громадянина України, з яких 134 – кримські татари. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у День спротиву окупації Криму, пише УНН.

Деталі

Усі ці 11 років кремль переслідує та кидає за ґрати кожного, хто не згоден з окупацією – кримських татар, українських активістів, журналістів. Як наслідок, сьогодні 221 громадянин України, політичні в’язні, незаконно утримуються в російських в’язницях. З них 134 — це кримські татари

За словами міністра, політв’язнів Криму катують, судять за сфабрикованими справами та утримують у жахливих умовах.

Але ні репресії, ні тюрми не змогли зламати їхню волю – вони залишаються символами незламності Криму

Також він наголосив, що Україна не змирилася з окупацією та продовжує боротьбу на всіх фронтах, зокрема на військовому.

Україна змінила баланс сил у Чорному морі: наші далекобійні ракети та морські дрони щодня знищують військовий потенціал окупантів у Криму, а десятки ворожих кораблів уже лежать на дні, включно з флагманським крейсером "москва