Известный «Z-патриот» и верный пропагандист кремлевского режима евгений поддубный случайно показал истинную цену своих принципов. «Военкор» и кандидат в парламент рф от путинской «единой россии», который годами занимается информационным сопровождением агрессии против Украины, тайно инвестировал деньги в акции западных компаний. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в декларации поддубного, поданной в центризбирком рф, обнаружились ценные бумаги «лютых врагов» россии: акции американских гигантов Apple, Intel, Procter & Gamble, Nebius Group, а также вложения в иностранных инвестиционных фондах.

российское законодательство запрещает кандидатам иметь зарубежные финансовые активы, но для «главного военкора страны», которому путин вручал звезду «героя россии» и дал трамплин в политическую карьеру, правила оказались гибкими - указывают в ЦПД.

Там называют это «классической историей для российских топ-пропагандистов».

«Вся Z-пропаганда держится на лжи: обычным россиянам они рассказывают о "священной войне с НАТО" и отправляют их на убой, а сами в это время пользуются всеми благами того самого "враждебного" Запада», - резюмируют в ЦПД.

Напомним

российская власть усилила милитаристскую пропаганду. Ее целью является идеологическая и ментальная подготовка населения к возможному прямому военному столкновению с НАТО.

Пропаганда рф активно распространяет фейки о депортации украинцев из ЕС