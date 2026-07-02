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Пропаганда рф активно распространяет фейки о депортации украинцев из ЕС

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

российские ресурсы активизировали кампанию с фейками о подготовке ЕС депортации украинцев мобилизационного возраста. За 1 июля зафиксировано около 170 публикаций на эту тему.

Пропаганда рф активно распространяет фейки о депортации украинцев из ЕС
Фото: t.me/spravdi

российские информационные ресурсы активизировали кампанию по распространению фейков о якобы подготовке странами ЕС массовой депортации украинцев мобилизационного возраста. Только за 1 июля зафиксировано около 170 публикаций на эту тему. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

российская пропаганда распространяет ложные утверждения о том, что страны ЕС якобы планируют до марта 2027 года принудительно вернуть в Украину мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет

- говорится в сообщении.

Отмечается, что враждебные ресурсы используют эмоциональные манипуляции и вымышленные сюжеты, пытаясь представить европейские государства, в частности Германию, Данию и Польшу, как "жестоких и бездушных исполнителей", которые якобы воспринимают украинцев как "расходный материал".

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что основными целями этой информационной операции являются подрыв доверия украинцев к европейским партнерам, провоцирование напряженности между украинскими беженцами и правительствами стран ЕС, дискредитация мобилизационных процессов в Украине, а также продвижение нарратива о якобы потере Украиной суверенитета.

По информации Центра, только за 1 июля около 120 FIMI-ресурсов опубликовали почти 4,5 тысячи материалов с упоминаниями об Украине, распространяя деструктивные нарративы и информационные манипуляции.

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Андрей Тимощенков

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