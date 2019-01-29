С начала избирательной кампании в Полтавской области составили 9 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По состоянию на вчера с начала предвыборной кампании в Полтавской области полицейские составили девять админпротоколов на нарушителей избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"По состоянию на 28 января в полицию поступили 23 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. В 9-ти зарегистрированных случаях информация подтвердилась - составлены административные материалы", - говорится в сообщении.
Задокументированы правонарушения связанные с распространением, то есть разнесением, вывешиванием и раздачей печатных агитационных материалов, не содержащих сведений. По данным полиции, такие действия подпадают под ч. 2 ст. 212-13 КУоАП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кропивницком напали на активиста, который разоблачал нарушения на выборах
"Согласно этой норме для гражданина предусмотрен штраф от 51 до 85 гривен, а для должностного лица - от 340 до 510 гривен", - добавили в полиции.
Напомним, в Житомирской области полиция проверяет 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Как сообщал УНН, за 26 дней избирательной кампании в Украине правоохранителями зарегистрировано 266 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом.
Из-за нарушения избирательного законодательства в Украине открыли уже 8 уголовных производств.