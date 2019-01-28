У Кропивницькому напали на активіста, який викривав порушення на виборах

КИЇВ. 28 січня. УНН. На вихідних у Кропивницькому було здійснено напад на одного з активістів громадської організації "Опора", який разом з поліцією викривав порушення на виборах. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.