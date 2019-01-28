У Кропивницькому напали на активіста, який викривав порушення на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На вихідних у Кропивницькому було здійснено напад на одного з активістів громадської організації "Опора", який разом з поліцією викривав порушення на виборах. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.
"Міністерство внутрішніх справ спільно з ЦВК та громадською мережею "Опора" створена система оперативного реагування на порушення виборчого законодавства", - сказав Аваков.
Він також заявив, що міністерство нещодавно почало співпрацю з громадською організацією "Патріотичний рух України", та запрошує інші інститути громадського суспільства.
"Разом з цим на цьому шляху ми вже маємо тривожні та неприпустимі випадки. Так, на цих вихідних у Кропивницькому здійснено напад на одного з активістів "Опора", який разом з поліцією викривав порушення на виборах", - повідомив міністр.
На його прохання представники МВС представили звіт щодо зазначеного злочину. Так, у МВС повідомили, що за фактом нападу порушено провадження за ознаками статті 296 КК України. На даний час проводяться слідчі дії та встановлюються особи, ймовірно, причетні до злочину.
За інформацією міністерства, активіст "Опори", на якого було скоєно напад, фіксував порушення щодо Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Андрія Садового та інших кандидатів.
Нагадаємо, з початку виборчої кампанії в Україні було зафіксовано понад 250 фактів порушень виборчого законодавства і зареєстровано 5 кримінальних проваджень.