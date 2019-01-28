На Житомирщині 11 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Поліція Житомирщини здійснює перевірки за 11 повідомленнями про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.
"У більшості інформацій йдеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей. Нині тривають відповідні перевірки", - йдеться у повідомленні.
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У поліції додали, що до них надійшло повідомлення про розміщення на 15 вуличних білбордах в обласному центрі агітаційних плакатів п’яти кандидатів у Президенти України без вихідних відомостей. Дана інформація зареєстрована.
За вказаними фактами поліція розпочала перевірки.
Нагадаємо, на сьогодні у проваджені слідчих перебуває 8 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства в Україні.