В Україні відкрили вже 8 проваджень щодо порушення виборчого законодавства

"На сьогодні у проваджені слідчих перебуває 8 кримінальних проваджень про такі злочини: після того як в Одесі було повідомлено про підозру 4 особам, які перешкоджали здійсненню зустрічі Гриценка А.С, який являється головою координаційної ради політ партії "Громадянська позиція", він звернувся в головне слідче управління з заявою про подібні випадки, які мали місце в ряді інших міст України. В свою чергу, він підозрює працівників правоохоронних органів. За даним фактом в Головному слідчому управлінні розпочате кримінальне провадження", - зазначив Цуцкірідзе.

Крім того, він розповів, що за матеріалами ЦВК, головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень під час фінансування виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата на пост президента Шевченка Ігора Анатольовича.

Він також нагадав, що сьогодні зранку відкрите провадження за фактом побиття у Кропивницькому представника "Опори". Станом на зараз слідчий допитує даного громадянина.

Нагадаємо, за 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.