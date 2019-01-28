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В Україні вже 266 повідомлень про пов’язані з виборами події та злочини

В Україні вже 266 повідомлень про пов’язані з виборами події та злочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. За 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князев під час колегії МВС щодо комплексу заходів реагування на порушення під час виборів, передає кореспондент УНН.

"Національна поліція оперативно реагує на всі порушення виборчого законодавства. Так за 26 днів кампанії нами зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. Традиційно найбільша їх кількість – до поліції міста Києва, а також Закарпатської, Дніпропетровської областей", - сказав голова Нацполіції.

Крім того, за його словами, чимало таких фактів зареєстровано у Полтавській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях.

"Станом на п’ятницю за вказаними фактами розпочато на сьогоднішній ранок 8 кримінальних проваджень", - додав він.

Князєв нагадав, що за результатами розслідування таких злочинів під час попередніх кампаній до суду було направлено 131 провадження.

"За перший місяць поліцією вже складено 67 адміністративних протоколів. Всі ці факти пов’язані з виготовленням або розповсюдженням друкованих матеріалів передвиборчої агітації з порушенням законодавства", - додав він.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 38 заяв від кандидатів на вибори Президента України.

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