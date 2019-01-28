В Україні вже 266 повідомлень про пов’язані з виборами події та злочини

КИЇВ. 28 січня. УНН. За 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князев під час колегії МВС щодо комплексу заходів реагування на порушення під час виборів, передає кореспондент УНН.