ЦВК зареєструвала 38 заяв від кандидатів на вибори президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 38 заяв від кандидатів на посаду президента України. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні до Центральної виборчої комісії зареєстровано 38 заяв. З них вже відкрили виборчі рахунки у виборчих фондах деякі з них", - зазначив міністр.
Він наголосив, що фінансування виборчих кампаній може проводитись тільки з рахунків виборчого фонду.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 20-го кандидата на посаду президента України.
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