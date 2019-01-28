ЦВК зареєструвала 38 заяв від кандидатів на вибори президента України

"На сьогодні до Центральної виборчої комісії зареєстровано 38 заяв. З них вже відкрили виборчі рахунки у виборчих фондах деякі з них", - зазначив міністр.



Він наголосив, що фінансування виборчих кампаній може проводитись тільки з рахунків виборчого фонду.



Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 20-го кандидата на посаду президента України.



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