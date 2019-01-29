З початку виборчої кампанії на Полтавщині склали 9 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Станом на вчора від початку передвиборчої кампанії у Полтавській області поліцейські склали дев'ять адмінпротоколів на порушників виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Станом на 28 січня до поліції надійшли 23 повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства. У 9-ти зареєстрованих випадках інформація підтвердилася - складені адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.
Задокументовані правопорушення пов’язані з розповсюдженням, тобто рознесенням, вивішуванням та роздаванням друкованих агітаційних матеріалів, які не містять необхідних відомостей. За даними поліції, такі дії підпадають під ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.
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"Згідно з цією нормою для громадянина передбачений штраф від 51 до 85 гривень, а для посадової особи - від 340 до 510 гривень", - додали в поліції.
Нагадаємо, у Житомирській області поліція перевіряє 11 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.
Як повідомляв УНН, за 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.
Через порушення виборчого законодавства в Україні відкрили вже 8 кримінальних проваджень.