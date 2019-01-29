З початку виборчої кампанії на Полтавщині склали 9 адмінпротоколів

КИЇВ. 29 січня. УНН. Станом на вчора від початку передвиборчої кампанії у Полтавській області поліцейські склали дев'ять адмінпротоколів на порушників виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.