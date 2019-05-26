С начала мая на водоемах страны погибли 65 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. С начала мая на водоемах страны погибли 65 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 248 человек, из которых 21 ребенок. При этом спасено 127 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Черкасской области из пруда достали тело 19-летнего утопленника, который утонул во время купания в воскресенье, 19 мая.
В Житомирской области на реке Норинь утонул 51-летний мужчина.
Напомним, на Закарпатье нашли тело школьника, который упал в реку и его понесло течение.