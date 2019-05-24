На Черкащині зі ставка дістали тіло юнака
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Черкаській області зі ставка дістали тіло 19-річного потопельника, який потонув під час купання у неділю, 19 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Черкаській області.
“Понад добу тривали пошуки потопельника. Тіло загиблого було знайдене та доставлене до берега лише 23 травня”, — йдеться у повідомленні.
19 травня о 20:45 із села Стебне Звенигородського району до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про 19 річного молодика, який потонув під час купання у місцевому ставку.
Нагадаємо, на Житомирщині на річці Норинь втопився 51-річний чоловік.