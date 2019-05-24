В Черкасской области из пруда достали тело юноши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Черкасской области из пруда достали тело 19-летнего утопленника, который утонул во время купания в воскресенье, 19 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черкасской области.
"Более суток продолжались поиски утопленника. Тело погибшего было найдено и доставлено на берег только 23 мая", - говорится в сообщении.
19 мая в 20:45 из села Стебное Звенигородского района в оперативно-координационный центр Управления поступила информация о 19-летнем молодом человеке, который утонул во время купания в местном пруду.
Напомним, в Житомирской области на реке Норинь утонул 51-летний мужчина.