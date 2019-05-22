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На Житомирщині у річці втопився чоловік

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КИЇВ. 22 травня. УНН. На Житомирщині на річці Норинь втопився 51-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України у Житомирській області.

“21 травня об 11:45 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у пошуку потонулої людини в р. Норинь. Трагедія трапилася в с. Норинськ Овруцького району”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє товаришів, повертаючись з роботи на підводі, вирішили скупатися. Вони пірнули одночасно, а коли один із них винирнув та не побачив свого товариша, то забив на сполох. Односельці та рятувальники намагалися знайти потопельника за допомогою крюка-кішки. Але перший день пошуків не приніс результатів.

Сьогодні рятувальники обстежуючи дно річки на відстані 3-4 м від місця пригоди та на глибині біля 2 м, вони виявили тіло 51-річного чоловіка і доставили його на берег.

Нагадаємо, двоє підлітків, які потонули у зрошувальному каналі на Запоріжжі, загинули після того, як послизнулися, роблячи селфі, і впали в воду.

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