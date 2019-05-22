В Житомирской области в реке утонул мужчина

"21 мая в 11:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в поиске утонувшего человека в г. Норинь. Трагедия произошла в с. Норинск Овручского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое товарищей, возвращаясь с работы на подводе, решили искупаться. Они нырнули одновременно, а когда один из них вынырнул и не увидел своего товарища, то забил тревогу. Односельчане и спасатели пытались найти утопленника с помощью крюка-кошки. Но первый день поисков не принес результатов.

Сегодня спасатели обследуя дно реки на расстоянии 3-4 м от места происшествия и на глубине около 2 м, они обнаружили тело 51-летнего мужчины и доставили его на берег.

Напомним, двое подростков, которые утонули в оросительном канале в Запорожье, погибли после того, как поскользнулись, делая селфи, и упали в воду.



