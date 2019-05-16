Двоє дітей на Запоріжжі втопилися через селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Двоє підлітків, які потонули у зрошувальному каналі на Запоріжжі, загинули після того, як послизнулися, роблячи селфі, і впали в воду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"У Запорізької області двоє учнів 6 класу, стоячи на краю зрошувального каналу, намагались зробити яскраве селфі. Послизнувшись, хлопці впали у воду. Внаслідок чого, підлітки 2007 та 2006 років народження загинули", - вказали у поліції деталі трагедії.
Тіла малолітніх виявили у каналі напередодні в одному з сіл, поблизу залізничної платформи.
Тіла дітей оглянуто та направлено до моргу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "Нещасний випадок".
Нагадаємо, про те, що двоє дітей потонули у зрошувальному каналі на Запоріжжі, раніше повідомили у ДСНС.