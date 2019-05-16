Двоє дітей на Запоріжжі втопилися через селфі

КИЇВ. 16 травня. УНН. Двоє підлітків, які потонули у зрошувальному каналі на Запоріжжі, загинули після того, як послизнулися, роблячи селфі, і впали в воду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.